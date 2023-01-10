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В обнинском парке развлечений прокомментировали ситуацию с девочкой-инвалидом на катке

Диана Коршикова
Опубликовано: 10.01.2023 18:06 0 301
В обнинском парке развлечений прокомментировали ситуацию с девочкой-инвалидом на катке

Как мы уже сообщали сегодня, мама особого ребенка Алена Уханова, которая ведет блог о воспитании своей дочери с диагнозом аутизм, выложила пост о том, что в обнинском парке «Мультилэнд» ее дочери не разрешили находиться на льду в ботинках.

По словам мамы, сотрудники просили надеть девочку бахилы, чтобы не испортить лед. В итоге Алена вместе со второй дочкой, с которой они катались на коньках, вынуждены были тоже покинуть ледовую арену. После этого появился пост ее о том, что «детям-инвалидам там не рады».

Руководство «Мультилэнда» (а это семейная многодетная пара) заявило, что ситуация была несколько иной. 

- Что касается бахил, то они не такие, которые мы привыкли видеть в больнице. Это специальные бахилы для льда - как объемные мягкие тапочки, - рассказывает руководитель парка развлечений Зивейда Воронкова. – Дело в том, что к нам часто приходят родители с малышами, которые еще не умеют стоять на льду, и чтобы родители не возили их с собой на руках, мы выдаем им такие бахилы. Или, например, их берут бабушки и дедушки, которые приходят обучать сюда своих внуков. Бахилы бесплатные и находятся в открытом доступе в раздевалке. 

В правилах также неспроста прописано, что находиться на льду в обуви нельзя - дорожки парка посыпают песком и реагентами, которые могут негативно повлиять на естественный отшлифованный лед. Поэтому гостям и предлагаются бахилы. И, как правило, проблем с этим не возникает – посетители с пониманием относятся к данному требованию.

- Но в этой ситуации мама наши просьбы просто проигнорировала, - говорит Зивейда Воронкова. – К тому же, у девочки, которая без разрешения вышла на лед в ботинках, за бортиком находился отец, который вполне мог приглядеть за ребенком, пока его супруга с другой дочкой катается на льду. А если бы девочку кто-то толкнул и она бы пострадала? Кто бы потом за это отвечал?

Руководительница парка развлечений неспроста акцентирует на этом внимание. Среди посетителей нередко бывают дети с ограниченными возможностями. Согласно правилам, в некоторых случаях таких малышей вообще нельзя допускать до катания на аттракционах.

- Если не пустить, то родители и дети могут обидеться. Получится, что мы ущемляем их права, - рассуждает Зивейда. - Но если впустить, а ребенок во время движения карусели отстегнется, то мы будем виноваты. И нам предстоит нести за это ответственность. Иногда мы родителям бесплатно разрешаем сесть со своим ребенком на аттракцион, чтобы он сам за ним следил. А иногда, чтобы особенные детишки не мешали остальным ребятам, мы просто запускаем аттракцион только для таких детей. Поэтому, каждый раз нам приходится как-то балансировать в этом вопросе, чтобы никого не обидеть и ни в чем не ущемить. 

По ее словам, в данном случае сотрудники парка корректно обращались к маме и просили просто надеть ребенку бахилы, но, увы, женщина это проигнорировала и затеяла скандал. 

 

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Диана Коршикова
Опубликовано: 10.01.2023 18:06 0 301
Тэги: обнинск общество
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