В Обнинске ребенка-инвалида выгнали с катка за отказ надеть бахилы поверх ботинок

Неприятный случай в минувшие выходные произошел в Обнинске. О нем рассказала блогер Алена Уханова в группе в поддержку ее дочери Даши с диагнозом аутизм. В данном сообществе она делится историями из жизни и рассказывает о трудностях в воспитании особенного ребенка.

В понедельник, 9 января, она рассказала о недавнем походе в парк развлечений «Мультилэнд», расположенный в Старом городе.

По ее словам, семья уже давно привыкла к тому, что им не везде можно гулять и проводить время: дочка не может спокойно и долго сидеть в кино, или слишком активничает в игровых комнатах, за что маме, как она говорит, «прилетает за невоспитанного ребенка». Собственно, похожая ситуация случилась и в парке развлечений, куда пришла Алена с двумя своими детьми.

- Хотели покататься на коньках. На каток нельзя в обуви. Я попыталась объяснить, что ребёнок инвалид. Что у нее поврежден мозг и она не понимает, что нельзя. Ведь на катке её мама и сестра, - рассказывает сама Алена. - К нам выбежал разъярённый механик и стал нас прогонять, потому что Даша испортит ему весь лёд своими ботиночками. Далее пришёл управляющий парка и тоже не стал вникать в ситуацию, говорил, чтобы убрали ребёнка.

В итоге, заплатив за билеты, через 10 минут сеанса, семейству пришлось уйти.

- Младшая дочка плакала, что ей не дали покататься на коньках. Я готова была так же разрыдаться от всей этой ситуации, - говорит Алена. - Да. Дети с ментальными нарушениями внешне ничем не отличаются от обычных детей. Но ей сложно объяснять социальные нормы. Она не понимает. Сотрудники парка - не инвалиды, у них нет нарушений мозга, но они тоже не понимают. Очень печально и больно.

А вот сотрудники самого парка развлечений с таким изложением ситуации явно не согласны.

- Ужасно передёргиваете! Вас попросили надеть бахилы, на что именно вы начали возмущаться и негативить! – ответило сообщество парка в соцсетях. - Мы всегда подходим к детям-инвалидам максимально ответственно, а правила, которые написаны для всех, надо соблюдать!

Под постом разгорелась жаркая дискуссия. За Алену с дочкой вступились другие мамы особенных детей, которые заявили, что такому ребенку трудно надеть бахилы, и еще сложнее - в них кататься. Также они уверены, что руководство парка могло бы сделать исключение и разрешить девочке побыть на льду в ботинках.

Представители парка же настаивали на том, что правила написаны для всех без исключения и посетителей лишь просят их соблюдать, то есть - надевать бахилы, если ребенок не может быть на коньках. По итогу, руководство «Мультиленда» извинений маме с ребенком не принесло.

А вы, уважаемые читатели, как думаете, кто в этой ситуации прав?

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