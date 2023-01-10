Обнинск Калуга
Главная Новости Обнинск
Мобилизация

В Обнинске ребенка-инвалида выгнали с катка за отказ надеть бахилы поверх ботинок

Диана Коршикова
Опубликовано: 10.01.2023 14:20 0 137
В Обнинске ребенка-инвалида выгнали с катка за отказ надеть бахилы поверх ботинок

Неприятный случай в минувшие выходные произошел в Обнинске. О нем рассказала блогер Алена Уханова в группе в поддержку ее дочери Даши с диагнозом аутизм. В данном сообществе она делится историями из жизни и рассказывает о трудностях в воспитании особенного ребенка.

В понедельник, 9 января, она рассказала о недавнем походе в парк развлечений «Мультилэнд», расположенный в Старом городе.

По ее словам, семья уже давно привыкла к тому, что им не везде можно гулять и проводить время: дочка не может спокойно и долго сидеть в кино, или слишком активничает в игровых комнатах, за что маме, как она говорит, «прилетает за невоспитанного ребенка». Собственно, похожая ситуация случилась и в парке развлечений, куда пришла Алена с двумя своими детьми.

- Хотели покататься на коньках. На каток нельзя в обуви. Я попыталась объяснить, что ребёнок инвалид. Что у нее поврежден мозг и она не понимает, что нельзя. Ведь на катке её мама и сестра, - рассказывает сама Алена. - К нам выбежал разъярённый механик и стал нас прогонять, потому что Даша испортит ему весь лёд своими ботиночками. Далее пришёл управляющий парка и тоже не стал вникать в ситуацию, говорил, чтобы убрали ребёнка.

В итоге, заплатив за билеты, через 10 минут сеанса, семейству пришлось уйти.

- Младшая дочка плакала, что ей не дали покататься на коньках. Я готова была так же разрыдаться от всей этой ситуации, - говорит Алена. - Да. Дети с ментальными нарушениями внешне ничем не отличаются от обычных детей. Но ей сложно объяснять социальные нормы. Она не понимает. Сотрудники парка - не инвалиды, у них нет нарушений мозга, но они тоже не понимают. Очень печально и больно.

А вот сотрудники самого парка развлечений с таким изложением ситуации явно не согласны. 

- Ужасно передёргиваете! Вас попросили надеть бахилы, на что именно вы начали возмущаться и негативить! – ответило сообщество парка в соцсетях. - Мы всегда подходим к детям-инвалидам максимально ответственно, а правила, которые написаны для всех, надо соблюдать!

Под постом разгорелась жаркая дискуссия. За Алену с дочкой вступились другие мамы особенных детей, которые заявили, что такому ребенку трудно надеть бахилы, и еще сложнее - в них кататься. Также они уверены, что руководство парка могло бы сделать исключение и разрешить девочке побыть на льду в ботинках.

Представители парка же настаивали на том, что правила написаны для всех без исключения и посетителей лишь просят их соблюдать, то есть - надевать бахилы, если ребенок не может быть на коньках. По итогу, руководство «Мультиленда» извинений маме с ребенком не принесло.

А вы, уважаемые читатели, как думаете, кто в этой ситуации прав?

Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.

Диана Коршикова
Опубликовано: 10.01.2023 14:20 0 137
Тэги: обнинск общество
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей
загрузка комментариев
Новости партнеров
Тайский массаж улучшит здоровье и раскроет чувствительность
Современные тенденции в сфере ритуальных услуг
Как исправить кредитную историю?

© 2007-2023 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

     

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru