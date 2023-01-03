Обнинский футбольный клуб «Квант» получил свободу и вошел в новый год в новом статусе

Осенью этого года мы рассказывали о том, что футбольный клуб «Квант» ожидает реорганизация. Депутаты Обнинского городского собрания решили дать спортсменам больше свободы и вывели ФК «Квант» из состава одноименной спортшколы.

В последний день 2022 года клуб сообщил о том, что в 2023-й он входит уже в новом юридическом статусе – как автономная некоммерческая организация «Футбольный клуб «Квант».

Напомним, предполагается, что данное решение откроет перед футболистами дополнительные возможности. В частности, клуб сможет привлекать больше спонсорских средств, участвовать в грантах и проводить коммерческие мероприятия. А вот получать деньги из бюджета команда уже не сможет...

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