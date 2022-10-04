Пока суровое настоящее убивает «Квант», радужные единороги из домов власти Обнинска мечтают о его светлом будущем

Обнинский футбольный клуб «Квант» в этом сезоне преследует жесткая полоса неудач. После 14 игр наши ребята занимают последнюю строчку в турнирной таблице первенства России среди команд второй лиги.

Однако вместо поддержки родного клуба обнинские власти решили… ликвидировать МП спортивный клуб «Квант» и превратить его в АНО - автономное некоммерческое предприятие – футбольный клуб «Квант».

Проще говоря, футболистов снимают с довольствия и отправляют на вольные хлеба.

Радужные единороги

Для чего вообще понадобилось создавать АНО? Для того, чтобы привести юридический статус клуба в соответствие с требованиями федерального законодательства, согласно которому муниципальные предприятия до 2024 года должны быть либо ликвидированы, либо реорганизованы. Такая участь уже постигла два коммунальных предприятия города, однако среди спортивных учреждений «Квант» стал первопроходцем.

И сразу возникают два вопроса – почему взялись именно за футболистов, а не волейболистов, например, которые существуют в аналогичном качестве? И почему взялись именно сейчас, хотя до 2024 года клуб может вполне спокойно существовать? Зачем кошмарить и эмоционально расшатывать спортсменов в момент, когда у них и без того дела идут плохо?

Разгадка как мне кажется кроется в радужных единорогах из администрации города. Обычно именно так я представляют себе людей, склонных к чересчур позитивным прогнозам не имея на это веских оснований.

И сегодня в роли такого единорога выступает председатель спорткомитета города Константин ОЛУХОВ, который на недавнем социальном комитете Горсобрания красочно и ярко обрисовал депутатам какая прекрасная жизнь наступит у «Кванта» после того, как они станут автономной организацией.

- На территории города развиваются 77 видов спорта, и футбол является одним из самых массовых. Сегодня в спортивной школе олимпийского резерва «Квант» занимаются около 300 человек, - заявил Олухов. - Кроме того, в городе функционирует пять футбольных частных школ, открыто отделение футбола на базе школы Латыниной, есть и ветеранские движения. Во главе этой пирамиды находится футбольный клуб «Квант», который принимает участие в чемпионате России. Это наши доморощенные футболисты, не купленные игроки. Они те, кто выросли и воспитались в Обнинске. Подрастающее поколение мечтает играть в «Кванте»! Создание АНО станет продолжение развития хорошей системы, которая сегодня работает.

Пламенная и жизнеутверждающая речь, ничего не скажешь! Если, конечно, не знаешь, как на самом деле обстоят дела в клубе. А дела там так себе, но об этом чуть позже. А пока давайте про АНО.

АНО-ка мальчики!

Предлагаю не вдаваться в долгие юридические подробности и перейти сразу к сути: председатель спорткомитета уверен, что новая форма организации позволит клубу участвовать в грантовых конкурсах, привлекать спонсоров и получать коммерческую прибыль. Бюджет же при таком раскладе, наоборот, сэкономит.

И если в рамках комитета депутаты отнеслись к инициативе относительно лояльно, то уже через несколько дней на заседании Городского собрания парламентарии начали задавать Олухову неудобные вопросы.

Депутат Александр СИЛУЯНОВ, например, заявил, что считает создание АНО для «Кванта» преждевременным, дескать, вопрос сырой и требует более глубокой проработки.

- В регламенте Российского футбольного союза для получения лицензии на участие во втором дивизионе необходимо, чтобы бюджет клуба был не менее 20 миллионов рублей, - напомнил он.

Дело в том, что пока футбольный клуб «Квант» находился в составе одноименного муниципального предприятия, благодаря выделенным деньгам на всю спортшколу можно было без особых проблем отчитаться перед футбольным союзом по этому требованию, хотя по факту на содержание футбольной команды бюджет выделял не более 10 миллионов. Откуда теперь брать эти деньги – непонятно.

Олухов уверен, что все будет супер – клуб просто получит гранты и привлечет толпы спонсоров.

Но радужные мечты председателя спорткомитета развеял депутат Андрей БОРОДИН, который заявил, что любой, кто сталкивался с грантами, знает, насколько это сложный и долгоиграющий процесс, и не факт, что он приведет к положительному результату. Кроме того, он попросил предъявить хоть какие-то гарантии и назвать конкретных спонсоров, готовых поддерживать клуб финансово. Однако никакой конкретики так и не дождался.

В итоге, депутаты пришли к тому, что АНО все-таки надо создать – ну, чтобы было. А потом уже начнется работа над деталями.

Травмы? За свой счет!

Тем временем футболисты «Кванта» терпят очередное поражение со счетом 3:0 от липецкого «Металлурга», а через пару дней проигрывают еще и «Сахалину». Ребята далеки от депутатских полемик и всей этой политики. Всё, что им известно – это то, что их якобы будут по-другому финансировать, и они станут независимыми.

На самом деле, парням сейчас вообще не до этого. Сезон у них начался не ахти, так как команду по разным причинам покинуло несколько ключевых игроков. Кто-то просто перешел в другой клуб, кто-то ушел по семейным обстоятельствам.

- Некоторые не выдержали и ушли потому, что сложно совмещать тренировки и основную работу, - признался нам один из игроков. - Многие еще терпят, но ресурс заканчивается, мы держимся из последних сил.

Просто, чтобы вы понимали – зарплата (если это можно так назвать) футболистов «Кванта» - 10 тысяч рублей. Никаких премиальных и бонусов за победу, как у многих их соперников, у обнинцев нет. Даже полученные в ходе матча травмы спортсмены лечат за свой счет! Максимум - дружественный команде врач по знакомству помогает сделать рентген бесплатно и вне очереди.

А так, если что-то сломалось, то лечишься сам.

- Большого числа спонсоров у нас тоже нет, так как некому этим заниматься. У нас один человек все организовывает и отвечает за бумаги, ему физически некогда заниматься еще и поиском спонсоров. Так что мы тут, как оборванцы, - шутит игрок, но по его тону понятно, что внутри команды людям совсем не до смеха.

Получается, что вкладываться в профессиональный футбол ты должен по полной, а отдачи от этого нет ни финансовой, ни моральной!

Все познается в сравнении

Просто сравните как живет футбольный клуб «Калуга», который как и «Квант» так же играет во второй лиге. По нашим данным, зарплата большинства футболистов составляет 25 тысяч рублей. Но есть и четыре высокооплачиваемых игрока. Плюс парни получают премиальные за каждую победу. Бюджет клуба составляет 32 миллиона рублей.

Генерального спонсора у них нет, но есть множество компаний, которые с удовольствием финансируют интересные клубные проекты. И здесь большая заслуга руководства ФК, которое ходит и налаживает контакты – тут миллион, здесь миллион.

Вот еще классный пример: недавняя акция с формой из переработанного пластика, которая буквально взорвала интернет и принесла клубу очень хорошие деньги. У каждого комплекта футболок был свой титульный спонсор и эти футболки красовались на каждом углу, в каждом городском паблике. В них ходили как спортсмены, так и болельщики. По итогу: спонсор - в восторге, клуб – при деньгах.

Гениально!

Почему же в Обнинске при огромном количестве крупных и явно не бедных предприятий, футболисты «Кванта» называют себя оборванцами?

Отделяем мух от котлет

Тут надо понимать, что тренер и футболисты – они спортсмены, их дело забивать голы. Они не менеджеры. Они не умеют (и не должны уметь) вести переговоры и убалтывать потенциальных спонсоров. Все это вполне может делать тот же председатель спорткомитета Обнинска Константин Олухов – вот его бы блистательное красноречие, да в полезное русло!

Ну, правда, помогите вы уже пацанам! Или хотя бы пообщайтесь - узнаете какая обстановка царит внутри клуба на самом деле.

Заодно, может, объясните спортсменам, почему поле с подогревом не подогревалось ни разу, и какова вероятность того, что неэксплуатируемые трубы просто выйдут из строя не проработав и дня. А то футболисты очень переживают и не могут понять – зачем проводили дорогостоящую реконструкцию и устанавливали систему с подогревом, которой по факту пользоваться нельзя? Или оборванцы обойдутся?

«Квант» - это особенная команда. Команда простых любителей-работяг, которым удалось ворваться во вторую лигу и противостоять профи на чемпионате России. У парней есть семьи, основная работа, но они горят футболом, и каждый вечер идут на стадион и проводят полуторачасовую тренировку. Они готовы отстаивать и прославлять наш город, но им нужно хоть чуточку помочь.

И пока ребята сами лечатся, сами тренируются и сами «вывозят» все свои финансовые проблемы, кто-то с высоких трибун лишь собирает лавры и вещает про то, как в Обнинске любят футбол и как тут гордятся заслугами «Кванта».

Впрочем, сами футболисты, как оказалось, в свой адрес чаще слышат не похвалу, а критику.

- Думаю, некоторым было бы проще, если бы команда вообще перестала существовать, - говорит нам еще один игрок. – Нам часто намекают, что мы откусываем кусок у другого спорта. Знаю, что когда проходят домашние матчи, полиция, медики и другие службы тоже не в восторге от того, что им приходится дежурить и тратить на нас время.

Ко всему этому сейчас прибавился и лютый хейт со стороны болельщиков, которые после каждого проигрыша оставляют в группе «Кванта» не самые лицеприятные комментарии. Это очень и очень обидно. Давайте не будем сейчас добивать парней, а наоборот поддержим! Тем более, что теперь им вообще придется как-то выкручиваться самим.

- Нужен заинтересованный человек, которому не все равно, и кто бы действительно хотел бы заниматься развитием футбола в Обнинске. Может тогда бы что-то сдвинулось с места, - робко надеются футболисты.

Ну, а мы же записали - кто из чиновников и депутатов говорил о спонсорах и грантах, которыми озолотится клуб после создани АНО.

С этих радужных единорогов потом и спросим!

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