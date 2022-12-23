В Обнинске родители восьмиклассников потребовали заменить учителя математики из-за некорректных высказываний

В одном из городских пабликов наукограда в пятницу, 23 декабря, появилось коллективное обращение родителей восьмиклассников из школы №17.

Они написали жалобу на учителя математики, которая, по их словам, ведет себя с детьми грубо: допускает некорректные высказывания и при всем классе в негативном ключе обсуждает взаимоотношения детей и родителей. Помимо этого граждане пожаловались и на плохую успеваемость по математическим предметам у их детей – средняя оценка класса по алгебре составляет 3, 01 балла, по геометрии – 2, 94.

В связи с этим родители попросили сменить педагога, чтобы им не приходилось нанимать для детей репетиторов.

Эту щекотливую ситуацию мы попросили прокомментировать начальника управления общего образования администрации города Татьяну Волнистову. По ее словам, конфликт произошел еще месяц назад, и чтобы его разрешить была сформирована специальная комиссия, которая провела доскональную проверку: уроки данного педагога посещали математики из других школ, работали психологи, проводилось анкетирование детей и так далее.

В итоге, после глубокого анализа ситуации, комиссия создала объемный список рекомендаций для всех сторон этого конфликта: для педагога, родителей и директора школы, которому тоже устроили серьезный нагоняй за то, что допустил такую ситуацию.

Как считает Татьяна Волнистова, сейчас самый разумный выход – это не рассылать жалобы, а начинать придерживаться тех рекомендаций, которые были выданы комиссией.

- У каждой медали две стороны, нужно просто попробовать нормально вместе поработать, - говорит она.

При этом Волнистова не снимает ответственности со школы – класс упустили еще в прошлом году, и, сейчас эти пробелы в знаниях превратились в снежный ком, усугубив и накалив ситуацию.

- Школа упустила определенные моменты, не поработала над повышением мотивации к обучению, - говорит Волнистова. – Но сейчас мы наработали комплекс мероприятий, которые способны помочь решить эту проблему.

Что же касается педагога и его якобы недозволительного тона, то, как говорит начальник управления образования, тут довольно сложно давать оценку тонам и полутонам.

- Я, например, на совещаниях тоже очень громко разговариваю, но это не значит, что я ругаю педагогов, - говорит Волнистова. – Если ситуация не разрешится, то возможно, со следующей четверти, на какое-то время нам придется заменить учителя. Но, я хочу отметить, что часть других родителей из этого же класса, просили нас его не менять, так как их педагог устраивает.

В общем, ситуация сложилась неоднозначная, но управление общего образования, как заверила Волнистова, глубоко проработала этот вопрос и сделала качественный анализ ситуации, итоги которого в виде рекомендаций были переданы родителям в том числе. Единственное что сейчас нужно – всем сторонам попробовать следовать этим правилам и наладить наконец взаимодействие.

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