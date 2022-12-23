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В Калужской области будут судить инспектора ПДН из-за халатности и гибели ребенка

Диана Коршикова
Опубликовано: 23.12.2022 12:02 2 1167
В Калужской области будут судить инспектора ПДН из-за халатности и гибели ребенка

Как мы ранее уже сообщали, в марте этого года в Обнинске произошла трагедия: мать заморила своего 9-мессячного ребенка голодом, а когда тот погиб, целый месяц держала его тело в чемодане в кладовке своей квартиры.

В начале декабря уголовное дело в отношении 23-летней матери было направлено в суд. Однако сейчас по этому делу будут судить еще и инспектора ПДН, которую обвинили в халатности и оставлении в опасности малолетнего ребенка.

Как сообщили в пятницу, 23 декабря, в прокуратуре Калужской области, ведомство утвердило обвинительное заключение в отношении инспектора ПДН.

- Установлено, что в январе 2022 года в ОМВД России по городу Обнинску поступило сообщение о том, что в одной из квартир дома находится 9-месячный ребенок без присмотра в условиях антисанитарии, - заявили в прокуратуре.

Инспектор прибыла по адресу и прекрасно видела в каких условиях находится ребенок. Она выявила в действиях матери признаки ненадлежащего исполнения своих обязанностей и понимала, что нерадивая мать подвергает опасности жизнь и здоровье младенца, а значит его требовалось немедленно изъят из семьи.

Однако инспектор поспешила уйти из квартиры, даже не проинформировав прокуратуру и другие органы о выявленных фактах, из-за чего никто малышу так и не оказал помощи! Сотрудница полиции ушла, а мать продолжила морить ребенка голодом, пока тот не погиб.

В данный момент уголовное дело в отношении инспектора ПДН направлено в суд.

Как отметили в УМВД России по Калужской области, назначена служебная проверка в отношении сотрудника территориального органа внутренних дел.

- По предварительной информации, 15 января указанному должностному лицу стали известны факты ненадлежащего исполнения обязанностей по содержанию малолетнего ребенка женщиной, 1999 г.р. Ранее гражданка отказалась от родительских прав на двух своих старших детей.
При этом сотрудник ПДН, проигнорировав фактические обстоятельства, отразила в акте обследования семейно-бытовых условий жизни несовершеннолетнего несоответствующие действительности сведения. В результате малолетний ребенок остался в семье, в опасном для жизни и здоровья состоянии, - уточнили в УМВД,

В отношении инспектора ПДН следственными органами принято процессуальное решение. В случае установления её вины, она будет уволена из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесёт наказание в установленном законом порядке.

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Диана Коршикова
Опубликовано: 23.12.2022 12:02 2 1167
Тэги: обнинск общество
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