В Обнинске будут судить мать, которая заморила младенца голодом и спрятала его тело в чемодан

В марте этого года в Обнинске произошел чудовищный случай: молодая мать морила голодом 11-месячного сына, а когда он погиб, завернула его тело в простыни и спрятала в чемодан, который в свою очередь убрала в кладовку своей квартиры.

Как сообщили в пятницу, 9 декабря, в прокуратуре Калужской области, ведомство направило данное уголовное дело в суд. 23-летняя женщина обвиняется в убийстве сына с особой жестокостью.

К слову, у девушки были и другие дети, от которых она отказалась. Младшего же ребенка, который проживал с ней, она также воспитывать не собиралась. Вместо этого девушка пыталась устроить свою личную жизнь – часто надолго уходила из дома, оставляла малыша без присмотра, кормила редко. Также она не замечала и то, что у младенца образовались гниения на коже, за медпомощью не обращалась. В итоге здоровье мальчика ухудшилось и он погиб.

Тело ребенка обнаружили родственники спустя месяц после его смерти – все это время мать проживала в квартире, храня в кладовке чемодан с трупом сына.

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