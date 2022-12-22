Экс-начальник обнинского ОБЭП получил 1 год исправительных работ за аферу с сигаретами

В ноябре мы рассказывали о том, что в отношении экс-начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции обнинской полиции возбуждено уголовное дело ввиду превышения должностных полномочий.

А именно, руководитель отдела, когда его подчиненные выявили в магазине более 1 600 пачек сигарет без акцизных марок, дал им указание не документировать это преступление. Точнее – вместо реального количества пачек указать лишь 200. В итоге, из-за этого предпринимателя-нарушителя не смогли привлечь к уголовной ответственности.

Как сообщили в четверг, 22 декабря, в прокуратуре Калужской области, суд, вынес обвинительный приговор. Бывшему полицейскому назначен 1 год принудительных работ.

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