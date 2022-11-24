В Обнинске будут судить экс-начальника ОБЭП из-за аферы с сигаретами

Как сообщили в прокуратуре Калужской области в среду, 23 ноября, в суд направлено уголовное дело в отношении экс-начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции обнинской полиции, изобличённого в превышении должностных полномочий.

Дело в том, что его подчиненные выявили в одной из торговых точек более 1 600 пачек табачной продукции, немаркированной акцизными марками РФ. Однако начальник ОБЭП дал им указание не документировать данное преступление - не писать в протоколе реальный объем сигарет, а указать лишь 200 изъятых пачек.

- Данные действия высокопоставленного полицейского города Обнинска не позволили провести исследование всех изъятых сигарет для формирования доказательственной базы с целью привлечения их владельца к уголовной ответственности, - заявили в прокуратуре.

В итоге экс-начальник ОБЭП сейчас сам стал участником уголовного процесса. Ему грозит до четырех лет лишения свободы.

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