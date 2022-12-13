Обнинская клиническая больница задолжала подрядчикам более 15 миллионов рублей

Прокуратура города Обнинска в рамках надзорных мероприятий выяснила, что клиническая больница №8 ФМБА России осенью этого года накопила крупную сумму долга.

Больница вовремя не оплатила работы исполнителей по заключенным госконтрактам. В частности, более 15 миллионов рублей медучреждение задолжало 18 юридическими лицами и индивидуальным предпринимателям.

Как сообщили в прокуратуре Калужской области во вторник, 13 декабря, главврачу КБ-8 было внесено представление. По итогу, медучреждение в полном объеме выплатило долги.



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