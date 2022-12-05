Забастовка маршруточников в Обнинске началась с конфликта водителей и работодателя

Как мы сообщали ранее, в понедельник утром, 5 декабря, в Обнинске произошла забастовка водителей маршрутов №13 и №14. И сейчас стали известны подробности инцидента.

Как сообщила начальник Управления потребительского рынка, транспорта и связи администрации Обнинска Анна Еремина, у пассажироперевозчика - ООО «Цефей» - возник конфликт с водителями на обслуживаемых маршрутах: водители с работодателем поругались из-за финансовых разногласий по оплате труда.

- В 11:00 движение на маршрутах №13 и №14 было восстановлено, - сказала Анна Еремина. - Информация об инциденте передана в компетентные органы.

По ее словам, в этой непростой ситуации выручили автобусы муниципальных маршрутов - №18 и №19, так как они частично дублируют маршруты №13 и №14 и смогли заменить их.

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