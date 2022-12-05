В Обнинске маршруточники устроили забастовку и не вышли на рейс

В понедельник, 5 декабря, в нашу рубрику «Народные новости» пришло сообщение от жительницы Обнинска, которая сегодня опоздала на работу из-за того, что ее маршрутка просто не вышла на рейс.

Как сообщила женщина, маршруты №13 и №14 не ходили с самого утра, из-за чего людям пришлось долго стоять на остановках, мерзнуть (утром было до -14), и в итоге вызывать такси, чтобы доехать до работы или учебы. По словам женщины, водители данных маршруток якобы объявили забастовку и отказались выходить на линию.

В администрации Обнинска нам сообщили, что в данный момент пассажироперевозчик проводит внутреннее расследование, частично маршрут на линии. Сотрудники управления потребительского рынка, транспорта и связи также вышли на линию для уточнения информации.

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