На Киевской трассе в Калужской области пропал свет

В субботу, 3 декабря, на дороге со стороны Северного въезда в Обнинск возникли проблемы с освещением. Об этом сообщают наши читатели.

- Темнота страшная - ничего не видно, особенно тяжело заметить пешеходов, - отмечают автомобилисты. - Но при этом работают светофоры.

Что стало причиной отключения фонарей на этом участке, пока неизвестно.

Будьте предельно аккуратны и внимательны за рулем

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