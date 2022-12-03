На Киевской трассе в Калужской области пропал свет
В субботу, 3 декабря, на дороге со стороны Северного въезда в Обнинск возникли проблемы с освещением. Об этом сообщают наши читатели.
- Темнота страшная - ничего не видно, особенно тяжело заметить пешеходов, - отмечают автомобилисты. - Но при этом работают светофоры.
Что стало причиной отключения фонарей на этом участке, пока неизвестно.
Будьте предельно аккуратны и внимательны за рулем
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