Археолог из Обнинска Алексей Степанов любит кремень и делает роботов
На прошлой неделе мы писали о найденном в обнинском овраге коралле. Его возраст насчитывает более 360 миллионов лет.
Новость облетела все областные СМИ, прославив коралл и его владельца - местного краеведа и археолога Алексея СТЕПАНОВА.
С ним мы и побеседовали о том, что еще можно найти в окрестностях Обнинска.
- Меня несколько удивила реакция на находку коралла, - признался краевед. - Потому что она красивая, но довольно распространенная в Калужской области.
Алексей подготовился к нашей встрече. Он взял с собой тот самый коралл и еще несколько интересных экземпляров.
От кораллов до ножей
Месяц назад похожий коралл Алексей нашел в Малоярославецком районе. Он был принесен ледником откуда-то с севера. Возможно, из Тверской области.
Коралл, найденный в Обнинске, был известковым - что-то заместилось кварцем, халцедоном и в условиях ледника растворилось. Осталась только твердая кварцевая основа. Здесь выпала вся середина.
А малоярославецкий коралл более массивный, но в нем также просматриваются ячейки. Он сохранился в том виде, в котором его находят в карьерах.
- У меня было всего два выхода погулять, поискать, - рассказал Алексей. - И в каждом выходе неожиданно попались кораллы. А так попадаются и другие вещи. Их я регулярно выкладываю на своей страничке в соцсетях.
Следующим образцом стала кварцевая щетка - кремень с мелким выделением кварца.
- Подобрал ее, потому что она обладает красивым цветом и бархатными переливами, - объяснил наш собеседник.
Алексей нашел ее в старом песчаном Добринском карьере.
- С ней не особо что можно сделать, - отмечает Степанов. - Мама прижимала ей пленку.
Однако в этом году он решил отмыть и отполировать кремень, чтобы подготовить его к выставке "Многоликий кварц". Она откроется в обнинском Музее в субботу, 3 декабря.
А это кремневые наконечники.
Один найден на берегу Протвы в поселении Лужки. Второй - наконечник стрелы или дротика. Его обнаружили в нашей местности во время работ на средневековом памятнике. Сразу возникает вопрос: как он туда попал?
- Кто-то где-то подобрал и принес, - ответил Алексей. - И он неожиданно оказался среди черенков 15-го века. Тут качество работы совершенно другое.
Так выглядят ножи, которые использовали в быту наши далекие предки. Их своими руками сделала дочь Алексея.
- Она ездила в лагерь в Санкт-Петербурге на берегу Белого моря, - вспоминает археолог. - Там целый месяц живешь как в каменном веке: сам делаешь ложки, тарелки и другие вещи. И вот они пробовали их черного кремня или яшмы создавать какие-то инструменты.
Конечно, по виду - да и по предназначению - эти ножи не схожи с современными - овощи ими не почистить. Однако разрезать тушу и разделать мясо более чем реально.
Увлечен с самого детства
Алексей начал заниматься этим ремеслом, еще когда был мальчишкой. То находил окаменелые ракушки, то камушки с блестящими кристаллами. Так у него и появился интерес.
Занимался не только практикой, но и уделял время теории - читал советские книги по минералогии. Будучи студентом, он познакомился с парнем из соседней группы, который знал богатые на находки московские места. Свои первые агаты Степанов нашел в Ступино.
А в 90-е годы начались тяжелые времена. Тогда его хобби стало работой. Алексей обрабатывал, полировал камни, делал какие-то образцы и продавал их.
- Камень бесконечен в своем разнообразии, но нужно на чем-то останавливаться, что-то выбирать, - отмечает Алексей.
Его любимый камень - кремень. А вообще, он занимается не только обработкой и полировкой, но и пробует необычные техники.
- Есть одно направление - природные картины в камне, - увлеченно рассказывает Степанов. - Это когда ты срезаешь камень и внутри него естественные узоры и переливы создают некую картинку. Из этого можно сделать фотографию, убрать все лишнее и получится морской пейзаж, вулкан, горы или динозаврик.
Где же лучше всего искать камни в Обнинске - спрашиваем у археолога.
- В карьерах, оврагах, на речных отмелях, - говорит Алексей. - Зачастую просто идешь по дороге, и если глаз набит - что-нибудь обязательно выковырнешь.
Почему разрушилась усадьба Белкино
Был у Алексея Степанова не менее интересный период в жизни - реставрация.
Так он стал участником работ на Морозовской даче. Какое-то время она была в запущенном состоянии. Дошло до абсурда - внутри нее начали разводить костры.
- Тогда возле здания организовали дежурства, подняли шум, а затем написали заявление в мэрию, - вспоминает Степанов. - После этого там быстро появилась будочка с охранниками, выделили деньги на ремонт крыши.
После пары сезонов дождей и снегов прохудилась крыша, рухнули потолки, а вандалы разгромили внутренний интерьер. Поэтому если бы памятником занялись до того критического момента, то сейчас он был бы в гораздо лучшем состоянии.
Алексей занимался и знаменитой усадьбой Белкино. Там он был в числе тех, кто пытался выяснить, из-за чего памятник разваливается. Для этого делали шурф вдоль фундамента.
- У флигеля, который был разрушен во время войны, оказался крепкий бетонный фундамент, - пояснил Степанов. - А вот у главного дома фундамента как такового просто не было. Похоже, строители просто схалявили. Там лишь глина с отдельными камнями.
Выходит, что если бы фундамент сделали из песка и бытового камня, то усадьба не начала так рушиться. Когда исчезла крыша, вода пошла внутрь - начал раскисать фундамент. Из-за этого стены дома разъехались в разные стороны.
Усадьбу сгубила и неграмотная попытка реставрации. В советское время дом держался благодаря внутренним перегородкам. Народное движение пыталось выровнять стены здания, но что-то пошло не по плану. В итоге перегородки были сломаны, а сдвинуть ничего не получилось.
Напрашивается вопрос - можно ли сейчас хоть как-то спасти усадьбу?
- Спасти дом, конечно, уже невозможно, - печальным тоном ответил археолог. - Спасти можно подвалы, часть какой-то стены и флигели. Почти наверняка, если зачистить двор, можно найти фундамент песочных часов, которые стояли во дворе, колонны, ворота.
Алексей запомнил усадьбу Белкино еще с крышей, дверьми и окнами. А сейчас от нее осталась лишь груда кирпичей…
Уроки географии в овраге Репинки
С Музеем истории города Обнинска Алексей Степанов в тесной связи и теплых отношениях уже 20 лет. Однако сейчас он нечасто занимается поисками из-за основной работы метрологом.
- Мы делаем роботов, устройства, которые работают на станциях, - пояснил Алексей. - Они с телеметрическим управлением. Я поддерживаю производство, проверяю наши средства измерения.
Но он все равно организовывает в Музее выставки и каждый четверг проводит краеведческие встречи.
- Раньше было много краеведов, но они уже возрастом по 80 лет, - говорит Степанов. - А молодое поколение ставит постам лайки, но прийти потрогать вживую не хотят. Уже и приглашать перестали.
Алексей придумал идею, как все-таки заинтересовать молодежь. В Обнинске есть геологический разрез поперек города - овраг Репинки. На данный момент он превратился в заброшенный участок.
- Представьте, если сделать там дорожки, террасы - получится шикарный ландшафтный парк, - воодушевленно говорит Степанов. - Это позволило бы преподавать географию прямо на свежем воздухе.
Важен и подход родителей. Если бы они гуляли с детьми в парке, рассказывали, показывали, то малышня загорелась этим и тоже начала бы что-то искать.
Мы часто загружаем себя непосильной работой, постоянно куда-то спешим и не находим времени на то, что расширит наш кругозор и позволит испытать эстетическое удовольствие. Как много мы пропускаем просто потому, что не обратили внимание на детали.
- Красивое лежит под ногами, нужно только уметь это увидеть, - подытоживает Алексей Степанов.
Пожалуй, стоит прислушаться к этим словам.
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