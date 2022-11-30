Археолог из Обнинска Алексей Степанов любит кремень и делает роботов

На прошлой неделе мы писали о найденном в обнинском овраге коралле. Его возраст насчитывает более 360 миллионов лет.

Новость облетела все областные СМИ, прославив коралл и его владельца - местного краеведа и археолога Алексея СТЕПАНОВА.

С ним мы и побеседовали о том, что еще можно найти в окрестностях Обнинска.

- Меня несколько удивила реакция на находку коралла, - признался краевед. - Потому что она красивая, но довольно распространенная в Калужской области.

Алексей подготовился к нашей встрече. Он взял с собой тот самый коралл и еще несколько интересных экземпляров.

От кораллов до ножей

Месяц назад похожий коралл Алексей нашел в Малоярославецком районе. Он был принесен ледником откуда-то с севера. Возможно, из Тверской области.



Коралл, найденный в Обнинске, был известковым - что-то заместилось кварцем, халцедоном и в условиях ледника растворилось. Осталась только твердая кварцевая основа. Здесь выпала вся середина.



А малоярославецкий коралл более массивный, но в нем также просматриваются ячейки. Он сохранился в том виде, в котором его находят в карьерах.

- У меня было всего два выхода погулять, поискать, - рассказал Алексей. - И в каждом выходе неожиданно попались кораллы. А так попадаются и другие вещи. Их я регулярно выкладываю на своей страничке в соцсетях.

Следующим образцом стала кварцевая щетка - кремень с мелким выделением кварца.

- Подобрал ее, потому что она обладает красивым цветом и бархатными переливами, - объяснил наш собеседник.

Алексей нашел ее в старом песчаном Добринском карьере.

- С ней не особо что можно сделать, - отмечает Степанов. - Мама прижимала ей пленку.

Однако в этом году он решил отмыть и отполировать кремень, чтобы подготовить его к выставке "Многоликий кварц". Она откроется в обнинском Музее в субботу, 3 декабря.

А это кремневые наконечники.

Один найден на берегу Протвы в поселении Лужки. Второй - наконечник стрелы или дротика. Его обнаружили в нашей местности во время работ на средневековом памятнике. Сразу возникает вопрос: как он туда попал?

- Кто-то где-то подобрал и принес, - ответил Алексей. - И он неожиданно оказался среди черенков 15-го века. Тут качество работы совершенно другое.

Так выглядят ножи, которые использовали в быту наши далекие предки. Их своими руками сделала дочь Алексея.

- Она ездила в лагерь в Санкт-Петербурге на берегу Белого моря, - вспоминает археолог. - Там целый месяц живешь как в каменном веке: сам делаешь ложки, тарелки и другие вещи. И вот они пробовали их черного кремня или яшмы создавать какие-то инструменты.

Конечно, по виду - да и по предназначению - эти ножи не схожи с современными - овощи ими не почистить. Однако разрезать тушу и разделать мясо более чем реально.

Увлечен с самого детства

Алексей начал заниматься этим ремеслом, еще когда был мальчишкой. То находил окаменелые ракушки, то камушки с блестящими кристаллами. Так у него и появился интерес.

Занимался не только практикой, но и уделял время теории - читал советские книги по минералогии. Будучи студентом, он познакомился с парнем из соседней группы, который знал богатые на находки московские места. Свои первые агаты Степанов нашел в Ступино.

А в 90-е годы начались тяжелые времена. Тогда его хобби стало работой. Алексей обрабатывал, полировал камни, делал какие-то образцы и продавал их.

- Камень бесконечен в своем разнообразии, но нужно на чем-то останавливаться, что-то выбирать, - отмечает Алексей.

Его любимый камень - кремень. А вообще, он занимается не только обработкой и полировкой, но и пробует необычные техники.

- Есть одно направление - природные картины в камне, - увлеченно рассказывает Степанов. - Это когда ты срезаешь камень и внутри него естественные узоры и переливы создают некую картинку. Из этого можно сделать фотографию, убрать все лишнее и получится морской пейзаж, вулкан, горы или динозаврик.

Где же лучше всего искать камни в Обнинске - спрашиваем у археолога.

- В карьерах, оврагах, на речных отмелях, - говорит Алексей. - Зачастую просто идешь по дороге, и если глаз набит - что-нибудь обязательно выковырнешь.

Почему разрушилась усадьба Белкино

Был у Алексея Степанова не менее интересный период в жизни - реставрация.

Так он стал участником работ на Морозовской даче. Какое-то время она была в запущенном состоянии. Дошло до абсурда - внутри нее начали разводить костры.

- Тогда возле здания организовали дежурства, подняли шум, а затем написали заявление в мэрию, - вспоминает Степанов. - После этого там быстро появилась будочка с охранниками, выделили деньги на ремонт крыши.

После пары сезонов дождей и снегов прохудилась крыша, рухнули потолки, а вандалы разгромили внутренний интерьер. Поэтому если бы памятником занялись до того критического момента, то сейчас он был бы в гораздо лучшем состоянии.

Алексей занимался и знаменитой усадьбой Белкино. Там он был в числе тех, кто пытался выяснить, из-за чего памятник разваливается. Для этого делали шурф вдоль фундамента.

- У флигеля, который был разрушен во время войны, оказался крепкий бетонный фундамент, - пояснил Степанов. - А вот у главного дома фундамента как такового просто не было. Похоже, строители просто схалявили. Там лишь глина с отдельными камнями.

Выходит, что если бы фундамент сделали из песка и бытового камня, то усадьба не начала так рушиться. Когда исчезла крыша, вода пошла внутрь - начал раскисать фундамент. Из-за этого стены дома разъехались в разные стороны.

Усадьбу сгубила и неграмотная попытка реставрации. В советское время дом держался благодаря внутренним перегородкам. Народное движение пыталось выровнять стены здания, но что-то пошло не по плану. В итоге перегородки были сломаны, а сдвинуть ничего не получилось.

Напрашивается вопрос - можно ли сейчас хоть как-то спасти усадьбу?

- Спасти дом, конечно, уже невозможно, - печальным тоном ответил археолог. - Спасти можно подвалы, часть какой-то стены и флигели. Почти наверняка, если зачистить двор, можно найти фундамент песочных часов, которые стояли во дворе, колонны, ворота.

Алексей запомнил усадьбу Белкино еще с крышей, дверьми и окнами. А сейчас от нее осталась лишь груда кирпичей…

Уроки географии в овраге Репинки

С Музеем истории города Обнинска Алексей Степанов в тесной связи и теплых отношениях уже 20 лет. Однако сейчас он нечасто занимается поисками из-за основной работы метрологом.

- Мы делаем роботов, устройства, которые работают на станциях, - пояснил Алексей. - Они с телеметрическим управлением. Я поддерживаю производство, проверяю наши средства измерения.

Но он все равно организовывает в Музее выставки и каждый четверг проводит краеведческие встречи.

- Раньше было много краеведов, но они уже возрастом по 80 лет, - говорит Степанов. - А молодое поколение ставит постам лайки, но прийти потрогать вживую не хотят. Уже и приглашать перестали.

Алексей придумал идею, как все-таки заинтересовать молодежь. В Обнинске есть геологический разрез поперек города - овраг Репинки. На данный момент он превратился в заброшенный участок.

- Представьте, если сделать там дорожки, террасы - получится шикарный ландшафтный парк, - воодушевленно говорит Степанов. - Это позволило бы преподавать географию прямо на свежем воздухе.

Важен и подход родителей. Если бы они гуляли с детьми в парке, рассказывали, показывали, то малышня загорелась этим и тоже начала бы что-то искать.

Мы часто загружаем себя непосильной работой, постоянно куда-то спешим и не находим времени на то, что расширит наш кругозор и позволит испытать эстетическое удовольствие. Как много мы пропускаем просто потому, что не обратили внимание на детали.

- Красивое лежит под ногами, нужно только уметь это увидеть, - подытоживает Алексей Степанов.

Пожалуй, стоит прислушаться к этим словам.

Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.