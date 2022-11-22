В обнинском овраге нашли коралл, которому больше 300 миллионов лет
Обнинский краевед и археолог Алексей Степанов во вторник, 22 ноября, сообщил о том, что в рамках недавней вылазки в обнинский овраг он обнаружил замещенный кварцем и халцедоном коралл каменноугольного период (это примерно 360 миллионов лет назад).
- С такими крупными ячейками всего два находил и оба в этом году. Раньше петалаксисы попадались в основном в Московской области. У них вдвое меньше ячейки и что-то другое по строению, - отметил археолог.
Обнинский овраг - излюбленное место любителей древних артефактов. Ранее здесь же Алексей Сепанов находил фрагмент крупного зуба каменноугольной акулы, гигантопродактус и другие окаменелости.
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