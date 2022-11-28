В Калужской области пенсионерка перехитрила мошенников и уберегла свои 900 тысяч рублей

Пожилой жительнице Обнинска позвонил незнакомец и представился сотрудником полиции.

Мужчина рассказал, что ее дочь стала виновницей аварии, вследствие которой беременная девушка получила различные травмы. Чтобы дочь избежала тюрьмы, собеседник предложил заплатить пострадавшей 900 000 рублей.



Чтобы убедиться в правдивости слов мужчины, пенсионерка решила связаться с дочерью. Та заверила, что у нее все в порядке и ни в какое ДТП она не попадала.



В понедельник, 28 ноября, в УМВД России по Калужской области сообщили о возбуждении уголовного дела по статье УК РФ «Покушение на мошенничество».



В настоящий момент ведется расследование.

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