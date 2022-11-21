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В Обнинске зампрокурора приняли за мошенника

Диана Коршикова
Опубликовано: 21.11.2022 17:28 0 544
В Обнинске зампрокурора приняли за мошенника

Жители Обнинска продолжают попадаться на уловки мошенников, в связи с чем эту тему в понедельник, 21 ноября, обсудили на планерке в администрации города.

Многие пострадавшие признаются, что были предупреждены о разных видах обмана, но почему-то все равно перевели незнакомцам свои деньги. Другие же обнинцы настолько привыкли к звонкам от «банковских работников» или «следователей», что порой принимают за мошенников реальных сотрудников надзорных ведомств.

Как признался зампрокурора города Артем Торубаров, иногда, когда он звонит заявителю, тот считает, что ему звонит мошенник. Но Торубаров признается, что он этому даже рад – значит, население постепенно учится и это правильная позиция.

- В таких случаях я говорю, что вы можете приехать в прокуратуру на Ленина, 142 и проверить личность, - говорит зампрокурора. – Не ленитесь: позвоните на горячую линию и удостоверьтесь в том, кто вам звонит.

К слову, сейчас в моду вошли еще одни разводилы: под личиной сотрудников МЧС они ходят по квартирам и втридорога продают специализированное оборудование.

- Сотрудники МЧС не осуществляют продажу пожарных вещателей или огнетушителей, - заверил начальник ПСО №3 ГУ МЧС по Калужской области Иван ДЬЯЧЕНКО. - Если вдруг к вам постучали, чтобы оказать какие-то предпринимательские услуги, обязательно проверьте удостоверение, а также позвоните в пожарную часть и узнайте, есть ли там такие сотрудники.

Кстати, буквально сегодня мы рассказывали о том, что житель наукограда, поиграв на онлайн-бирже, обогатил мошенников на миллион рублей.

 

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Диана Коршикова
Опубликовано: 21.11.2022 17:28 0 544
Тэги: обнинск общество
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