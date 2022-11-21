Житель Обнинска потерял 1 миллион, вложившись в виртуальную биржу

Житель наукограда решил заработать легких денег, играя на онлайн-бирже.

В ходе телефонного разговора со своим куратором, обнинец выполнял требуемые инструкции, после чего ему предложили вложить деньги в инвестиции, сделав первоначальный взнос на небольшую сумму. Однако красноречивый куратор заверил мужчину, что чем больше он вложит, тем больше заработает, и тот, увы, поверил.

В несколько заходов житель наукограда перечислил незнакомцу все свои сбережения – 1 миллион рублей. Эти деньги также пошли якобы на открытие специального счета и оплату услуг куратора. Тот, кстати, сразу после получения средств, перестал выходить на связь. Никакого дохода с биржи обнинец разумеется тоже не получил...

Как сообщили в понедельник, 21 ноября, в ОМВД России по Калужской области, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Полиция пытается установить причастных.

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