Житель Обнинска без разрешения вырубил несколько берез
Житель Обнинска на территории СНТ спилил три березы. Однако никакого разрешения на вырубку деревьев у него не было.
Обнинец объяснил свой поступок тем, что ветки берез сильно наклонялись от ветра, задевая его дом. Тогда он решил вызвать рабочих и спилить деревья.
В понедельник, 21 ноября, в УМВД России по Калужской области сообщили о возбуждении уголовного дела по статье УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере».
Ущерб оценили в 180 000 рублей.
Мужчине грозит штраф от одного до трех миллионов рублей или лишение свободы до семи лет.
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