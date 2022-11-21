Житель Обнинска без разрешения вырубил несколько берез

Житель Обнинска на территории СНТ спилил три березы. Однако никакого разрешения на вырубку деревьев у него не было.

Обнинец объяснил свой поступок тем, что ветки берез сильно наклонялись от ветра, задевая его дом. Тогда он решил вызвать рабочих и спилить деревья.

В понедельник, 21 ноября, в УМВД России по Калужской области сообщили о возбуждении уголовного дела по статье УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере».

Ущерб оценили в 180 000 рублей.

Мужчине грозит штраф от одного до трех миллионов рублей или лишение свободы до семи лет.

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