Увидеть северное сияние, получить укулеле и съездить в Дубай: какие ещё желания загадали обнинцы Деду Морозу
А вы знали, что 18 ноября свой день рождения праздновал… Дед Мороз?
Родина добродушного волшебника - Великий Устюг. Сколько ему лет неизвестно, но его образ появился на свет более 2000 лет назад.
Дедушка Мороз всегда ассоциируется с праздником, чудесами и исполнением желаний. В него верят дети, на него порой надеятся взрослые.
Никогда не поздно поздравить хорошего человека с днем рождения и поверить в волшебство!
Мы узнали у молодых обнинцев, что бы они хотели получить от сказочного дедушки.
Кто-то пожелал вечные ценности, а у кого-то созрели вполне конкретные мечты: укулеле, путевка на двоих в Дубай и путешествие в Финляндию ради северного сияния.
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