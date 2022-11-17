Житель Обнинска пырнул ножом родственника из-за наследства
Житель Обнинска выпивал на квартире со своим родственником. Они общались и хорошо проводили время, пока не начали обсуждать вопрос о наследстве. Тогда родственник резко стал агрессивным.
Он взял нож со стола и пырнул мужчину. Пострадавший вышел из квартиры в подъезд и начал просить о помощи. Выбежали соседи, которые позже рассказали полиции обо всем случившемся.
В четверг, 17 ноября, в УМВД России по Калужской области сообщили о возбуждении уголовного дела.
Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.
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