Житель Обнинска пырнул ножом родственника из-за наследства

Житель Обнинска выпивал на квартире со своим родственником. Они общались и хорошо проводили время, пока не начали обсуждать вопрос о наследстве. Тогда родственник резко стал агрессивным.

Он взял нож со стола и пырнул мужчину. Пострадавший вышел из квартиры в подъезд и начал просить о помощи. Выбежали соседи, которые позже рассказали полиции обо всем случившемся.

В четверг, 17 ноября, в УМВД России по Калужской области сообщили о возбуждении уголовного дела.

Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.

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