Главы администраций Калужской области совместно собирают помощь мобилизованным
В пятницу, 11 ноября, глава администрации Обнинска Татьяна Леонова в прямом эфире отвечала на вопросы горожан.
Одной из самых актуальных тем по-прежнему остается мобилизация и СВО.
На данный момент специальная рабочая группа занимается помощью семьям бойцов. Дети мобилизованных получают бесплатное питание в школах, а также бесплатно ходят в детские сады.
Администрация наукограда активно сотрудничает с командирами, которые составляют списки самого необходимого. Например, квадрокоптеры, тепловизоры, планшеты, принтеры и так далее. Все это закупают и доставляют в воинские части.
- Главы администраций между собой очень плотно общаются, - отметила Леонова. - Каждый раз, когда машина идет или в Курск, или в Ногинск, или уже ребятам на передовую, мы всегда спрашиваем друг друга и держим связь с командирами.
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