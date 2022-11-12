Главы администраций Калужской области совместно собирают помощь мобилизованным

В пятницу, 11 ноября, глава администрации Обнинска Татьяна Леонова в прямом эфире отвечала на вопросы горожан.



Одной из самых актуальных тем по-прежнему остается мобилизация и СВО.



На данный момент специальная рабочая группа занимается помощью семьям бойцов. Дети мобилизованных получают бесплатное питание в школах, а также бесплатно ходят в детские сады.



Администрация наукограда активно сотрудничает с командирами, которые составляют списки самого необходимого. Например, квадрокоптеры, тепловизоры, планшеты, принтеры и так далее. Все это закупают и доставляют в воинские части.



- Главы администраций между собой очень плотно общаются, - отметила Леонова. - Каждый раз, когда машина идет или в Курск, или в Ногинск, или уже ребятам на передовую, мы всегда спрашиваем друг друга и держим связь с командирами.

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