Блогер-миллионник постебался над чиновниками Обнинска из-за вони в городе

Недавно мы рассказывали о том, что администрация Обнинска в очередной раз прославилась на всю страну из-за своего же поста. Ко Дню народного единства мэрия опубликовала пост о единений наций и общих приметах, дескать, если зачешется нос – жди гостей. Свою публикацию чиновники сопроводили не совсем удачными фото – как два человека чешут носы.

Пост вызвал огромный общественный резонанс, так как люди увидели в фото совсем другой контекст, отсылающий к невыносимой вони с очистных, которая в те дни буквально окутала город, из-за чего жители вынуждены были затыкать носы.

Пост облетел многие федеральные паблики и недавно добрался до блогера-миллионника Николая Бондаренко, чей ютуб-канал «Дневник депутата» насчитывает более 1,7 миллиона подписчиков.

В одном из недавних стримов он обсудил этот казус, возмутившись, что вместо того, чтобы решить проблему, чиновники сами провоцируют недовольства граждан подобными постами. Также он усомнился в том, что неприятный запах связан с погибшим илом (как заявляли обнинские власти), так как подписчики его заверили, что в наукограде воняет уже не первый год.

Видео стрима смотрите в телеграм-канале «Перископ Обнинска».

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