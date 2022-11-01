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Пост мэрии Обнинска стал мемом из-за проблем на очистных

Диана Коршикова
Опубликовано: 01.11.2022 12:59 0 506
Пост мэрии Обнинска стал мемом из-за проблем на очистных

В понедельник, 31 октября, в соцсетях администрации Обнинска появился пост в честь предстоящего Дня народного единства. Сам по себе он весьма неплох: дескать Россия объединяет людей разных национальностей, вот, например, у народа России и Армении есть общая примета - если зачесался нос, то жди гостей.

Все бы ничего, только вот сотрудники мэрии сопроводили данный пост двумя фото, на которых мужчина и женщина чешут носы. Учитывая последние события, многие горожане восприняли данные контент как очень странный прикол. Дело в том, что всю последнюю неделю обнинцы массово жаловались на невыносимый запах с очистных. Поэтому, увидев в соцсетях мэрии фото людей с зажатыми носами, жители даже не читая пост, начали откровенно стебаться и говорить о том, что администрация города мастерски тролит саму себя.

Пост мгновенно разлетелся по многим федеральным пабликам, которые еще совсем недавно активно публиковали фото пандуса из дверцы шкафа возле обнинской мэрии. Кажется, чиновники наукограда становятся весьма востребованными контент-мейкерами. 

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Диана Коршикова
Опубликовано: 01.11.2022 12:59 0 506
Тэги: обнинск общество
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