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Геймер проложил метро от Внуково до Обнинска

Диана Коршикова
Опубликовано: 01.11.2022 11:26 0 813
Геймер проложил метро от Внуково до Обнинска

В мире компьютерных игр множество разных симуляторов. Так, например, мы уже рассказывали о жителе Обнинска Ярославе Авилкине, который построил наукоград в Minecraft. Там можно прогуляться по знакомым улицам, посмотреть достопримечательности и даже зайти в свою квартиру!

А недавно Обнинск отметился еще в одном симуляторе, на этот раз – транспортном: Trainz Railroad Simulator 2012. Это трёхмерная видеоигра — симулятор железной дороги. В ней можно строить железнодорожные пути, ветки метро, управлять поездами и все в таком духе.

На днях один из пользователей – Дмитрий Осипенко – предложил немного пофантазировать и посмотреть на его новую работу: секретное метро Обнинска (Метро D40).

- Станция «Внуково-3» секретного метро Обнинска раньше не имела своего дизайна и облицовки. Только потом станция потерпела ремонт. Назначение Метро D40 стратегическое. Вся система стратегического метро Обнинска однопутная, - пояснил он в своем посте. 

Также он разработал и ж/д станцию «Обнинское», которая впрочем довольно сильно отличается от реальной. 

- Посты с ж/д станцией не связаны с проектами каких-либо реальных ремонтов, реконструкций или строительств. Данные 3D-модели связаны с виртуальной картой Малой Киевской ЖД, - рассказал нам Дмитрий. - Данная карта была построена для компьютерной игры как тестовый маршрут для тестирования дополнений (модов) в виде поездов или 3D-объектов. 

А как считаете вы, уважаемые читатели, нужна ли в реальности Малая Киевская железная дорога со станцией метро в Обнинске?

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Диана Коршикова
Опубликовано: 01.11.2022 11:26 0 813
Тэги: обнинск транспорт общество
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