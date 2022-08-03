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Постапокалиптический Обнинск погрузился в джунгли: фотограф из наукограда создал необычную локацию в Minecraft

Диана Коршикова
Опубликовано: 03.08.2022 13:35 1 270
Постапокалиптический Обнинск погрузился в джунгли: фотограф из наукограда создал необычную локацию в Minecraft

Фотограф из Обнинска Ярослав Авилкин уже несколько лет строит Обнинск в компьютерной игре Minecraft. Жители города без труда могут узнать родные им улицы, магазины и дома. Более того, они даже могут зайти в собственную квартиру – мир открытый и ходить здесь можно куда угодно.

Парень постепенно наполняет виртуальный город его объектами и достопримечательностями. В июле, например, он достроил свою школу №9. 

А недавно Ярослав создал еще одну локацию – постапокалиптическую карту Обнинска.

Как рассказал нам в среду, 3 августа, сам автор, идея пришла случайно – где-то в интернете он наткнулся на кадр из фильма, где опустевший город зарос так, что превратился в джунгли. В итоге, за пару дней он создал постапокалиптический город, утопленный в дремучих джунглях.

А чтобы сделать мир более впечатляющим он специально вытянул дома: взял стандартные обнинские пятиэтажки, размножил этажи и превратил их в 45-этажки, обвитые лианами. 

- Здания все проработаны, но еще не во всех квартирах расставлена мебель, - говорит молодой человек. - Через трещины и дыры в домах на улицы водопадами стекают реки, а подъезды и первые три этажа построек полностью затоплены.

Более того, Ярослав построил здесь и метро, тоннели которого проходили буквально сквозь квартиры. Однако даже его профессиональный компьютер, увы, эту идею не потянул – игра стала зависать. В остальном мир выглядит действительно здорово!

Парковка на проспекте Маркса в реальности и в Minecraft

Дорога возле школы №9 в реальности и в Minecraft.

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Диана Коршикова
Опубликовано: 03.08.2022 13:35 1 270
Тэги: обнинск общество
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