Обнинские рукодельницы передали бойцам сшитые ими маскхалаты, термобелье и шапки

В минувшие выходные в Обнинске прошла торжественная передача вещей, сшитых и связанных рукодельницами города для участников спецоперации.

Ранее мы уже рассказывали о том, что жительницы наукограда и соседних районов объединились для пошива обмундирования для наших бойцов. В течение всего этого месяца женщины шили маскхалаты и термобелье, вязали теплые носки, шапки, рукавицы, создавали своими руками многие другие необходимые вещи и собирали гуманитарную помощь для мобилизованных ребят.

В воскресенье, 23 октября, в храме Рождества христова в Обнинске прошел молебен о наших воинах, а также состоялась торжественная передача посылок и чаепитие.

Посылки принимал в том числе и командир штурмовой группы Отдельного Добровольческого штурмового батальона 5Z «Барс» Юрий Смолин, который еще в начале месяца попросил мастериц изготовить порядка 25 комплектов маскировочных халатов больших размеров для наших ребят.

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