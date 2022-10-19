Мгновенная карма: в Обнинске на зебре столкнулись два не спешившихся велосипедиста

В среду, 19 октября, депутат Обнинского городского собрания Анатолий Шатухин выложил в соцсети несколько роликов с регистратора своего автомобиля. Записи были сделаны в августе и все они на одну тему – несоблюдение ПДД велосипедистами.

А именно – гонщики не спешиваются перед пешеходным переходом, а буквально из ниоткуда появляются на дороге и пролетают перед самым носом водителя, вынуждая его резко тормозить.

Один из роликов оказался особенно забавным. С обеих сторон зебры (возле Дворца бракосочетания) на проезжую часть выехали два велосипедиста. Однако они не смогли разъехаться между собой и врезались друг в друга прямо перед капотом машины. Но даже это не заставило их цивилизованно перейти дорогу – оба мужчины продолжили движение по зебре на велосипеде.

Как рассказал нам депутат Шатухин, он часто наблюдает в городе такую картину, поэтому призывает велогонщиков уважать других участников дорожного движения и спешиваться перед пешеходным переходом.

Видео смотрите в телеграм-канале «Перископ Обнинска».

Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.