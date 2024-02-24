В Калужской области водитель и пассажир пострадали из-за оказавшегося на встречке автобуса
Ранее мы сообщали, что в Малоярославецком районе произошло ДТП с автобусом.
УМВД по Калужской области сообщает подробности.
Предварительно, водитель автобуса "ПАЗ" ехал со стороны Малоярославца в сторону села Недельное. Мужчина не справился с управлением, выехал на встречку, где столкнулся с автомобилем "Ниссан Ноут".
На момент ДТП автобус не был на маршруте, ехал без пассажиров. В аварии пострадали водитель и пассажир автомобиля "Ниссан Ноут".
Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!