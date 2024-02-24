В Малоярославецком районе легковушка столкнулась с автобусом

В субботу, 24 февраля, в селе Недельное Малоярославецкого района произошло ДТП.

В 6 часов 41 минуту поступила информация о столкновении автомобиля «Ниссан» и автобуса ПАЗ.

В аварии пострадали несколько человек.

Подробности происшествия и тяжесть травм пострадавших уточняются.

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