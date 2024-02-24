В Малоярославецком районе легковушка столкнулась с автобусом
В субботу, 24 февраля, в селе Недельное Малоярославецкого района произошло ДТП.
В 6 часов 41 минуту поступила информация о столкновении автомобиля «Ниссан» и автобуса ПАЗ.
В аварии пострадали несколько человек.
Подробности происшествия и тяжесть травм пострадавших уточняются.
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