Жителей Малоярославца попросили не подходить к зданиям

В Калужской области продолжается оттепель. С крыш нависают ледяные глыбы и сосульки.

Власти Малоярославца попросили жителей пока не подходить к зданиям.

- В целях предупреждения несчастных случаев, связанных со сходом снега и падением сосулек с крыш, рекомендую соблюдать осторожность и по возможности не подходить близко к стенам зданий, - прокомментировал 19 декабря глава городской администрации Михаил Крылов. - Не позволяйте детям находится в опасных на ваш взгляд местах. Автовладельцам также не рекомендую оставлять свои автомобили вблизи зданий и сооружений со скатной крышей, а также на карнизах которых образовались сосульки или нависает снег.

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