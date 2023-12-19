Жителей Малоярославца попросили не подходить к зданиям
В Калужской области продолжается оттепель. С крыш нависают ледяные глыбы и сосульки.
Власти Малоярославца попросили жителей пока не подходить к зданиям.
- В целях предупреждения несчастных случаев, связанных со сходом снега и падением сосулек с крыш, рекомендую соблюдать осторожность и по возможности не подходить близко к стенам зданий, - прокомментировал 19 декабря глава городской администрации Михаил Крылов. - Не позволяйте детям находится в опасных на ваш взгляд местах. Автовладельцам также не рекомендую оставлять свои автомобили вблизи зданий и сооружений со скатной крышей, а также на карнизах которых образовались сосульки или нависает снег.
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