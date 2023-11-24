В Калужской области вынесли приговор за нападение на почтовый фургон
Суд вынес приговор одному из участников разбойного нападения на почтовый фургон в Малоярославецком районе, сообщили 24 ноября в прокуратуре Калужской области.
Преступление произошло в феврале нынешнего года.
Виновника отправили в колонию строгого режима на шесть лет.
Напомним, двое мужчин напали на почтовое отделение и угнали «буханку», в которой находились 2,4 миллиона рублей. Это были пенсии жителей Детчино и Юбилейного.
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