В Калужской области двое мужчин напали на почтовую машину и похитили пенсии

В субботу, 4 февраля, в Малоярославецком районе неизвестные напали на отделение почты. Подробности сообщили в прокуратуре Калужской области.

Почтовая машина перевозила газеты и пенсии для жителей поселков Юбилейном и Детчино. Около девяти часов утра сотрудники разгружали посылки в первом поселке. В этот момент к водителю автомобиля приблизились двое мужчин в масках.

Преступники начали угрожать предметом, похожим на пистолет, после чего они угнали машину, которую позже оставили на дороге возле кладбища. В общей сложности они похитили 2,4 миллиона рублей, предназначенные пенсионерам из Детчино.

В настоящий момент ведется расследование и розыск похитителей. Дело находится под контролем областной прокуратуры.

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