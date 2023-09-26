В Калужской области устанавливают личность мужчины, найденного в колодце

Как мы уже рассказывали, утром 26 сентября в Малоярославце в канализационном колодце обнаружили труп мужчины. Его личность пока не установлена, сообщили в управлении Следственного комитета по Калужской области.

- Следователем проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, - заявили в СК. - Проводятся мероприятия, направленные на установление личности неустановленного мужчины и очевидцев случившегося.

Процессуальное решение будет принято по итогам проверки.

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