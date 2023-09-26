В Малоярославце труп мужчины нашли в колодце
Утром во вторник, 26 сентября, в городе Малоярославец Калужской области нашли труп мужчины. Случайная прохожая заметила его в колодце.
- Все правоохранительные органы на месте, - рассказал глава администрации Малоярославецкого района Вячеслав Парфенов. - Труп достали, ведутся следственные мероприятия.
О причинах смерти пока не сообщается.
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