В Калужской области найден погибшим пропавший 77-летний мужчина

В городе Малоярославец Калужской области обнаружили мертвым 77-летнего мужчину, который пропал 18 сентября. Об этом сообщает в понедельник, 25 сентября, поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт Калуга».

- Найден, погиб. Наши соболезнования родным и близким, - рассказали волонтеры.

Что именно произошло с пенсионером, пока не уточняется.

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