В Калужской области пропал 77-летний мужчина
В городе Малоярославец Калужской области пропал 77-летний Леонид Селиверстов. Об этом в пятницу сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».
Последний раз пенсионера видели 18 сентября.
На данный момент нет информации, где он может находиться.
Волонтеры опубликовали приметы мужчины:
- Рост: 175 см.
- Телосложение: полное.
- Цвет глаз: карие.
- Волосы: черные с проседью.
- Был одет: темно-синяя спортивная кофта, темно-синие брюки, черные кожаные сапоги.
Любую информацию о пропавшем можно сообщить по телефонам 112 или 88007005452.
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