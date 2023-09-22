В Калужской области пропал 77-летний мужчина

В городе Малоярославец Калужской области пропал 77-летний Леонид Селиверстов. Об этом в пятницу сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

Последний раз пенсионера видели 18 сентября.

На данный момент нет информации, где он может находиться.

Волонтеры опубликовали приметы мужчины:

Рост: 175 см.

Телосложение: полное.

Цвет глаз: карие.

Волосы: черные с проседью.

Был одет: темно-синяя спортивная кофта, темно-синие брюки, черные кожаные сапоги.

Любую информацию о пропавшем можно сообщить по телефонам 112 или 88007005452.

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