Стало известно о состоянии двухлетнего мальчика, выпавшего с пятого этажа в Калужской области

Как мы уже рассказывали, днем 17 сентября в Малоярославце из окна квартиры на пятом этаже выпал двухлетний мальчик. На данный момент он находится на лечении в Калуге, сообщили в понедельник в министерстве здравоохранения Калужской области.

- Скорая помощь прибыла на место через 7 минут, - пояснили в Минздраве. - Ребенок доставлен в областную больницу с травмами средней тяжести. Проведены все необходимые обследования, сейчас жизни малыша ничего не угрожает. Назначено лечение.

По предварительным данным, мальчик выпал из окна, когда мама вышла в соседнюю комнату ответить на звонок в домофон. Проводится проверка.

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