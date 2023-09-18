В Калужской области двухлетний мальчик выпал из окна пятого этажа

Около 13:00 в воскресенье, 17 сентября, в Малоярославце из окна квартиры на пятом этаже выпал двухлетний мальчик. Об этом сообщили утром в понедельник в управлении Следственного комитета по Калужской области.

- По предварительным данным, мать оставила мальчика без присмотра в комнате и отошла ответить на трубку домофона, - пояснили в СК. - После соседи сообщили, что ребенок выпал из окна. Мальчик доставлен в больницу с телесными повреждениями.

Следователи проводят проверку.

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