Стали известны подробности о ДТП с четырьмя пострадавшими в Калужской области
Как мы уже рассказывали, на дороге Калуга – Малоярославец днем 1 сентября произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей, в котором пострадали четыре человека.
По предварительной информации, 69-летний водитель «Лексуса» при повороте налево не уступил дорогу встречному «Рено». От удара «Рено» перевернулся.
В больницу попали ехавшие в «Рено» люди: 51-летний мужчина, 41-летняя женщина и мальчики 8 и 10 лет.
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