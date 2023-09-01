Стали известны подробности о ДТП с четырьмя пострадавшими в Калужской области

Как мы уже рассказывали, на дороге Калуга – Малоярославец днем 1 сентября произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей, в котором пострадали четыре человека.

По предварительной информации, 69-летний водитель «Лексуса» при повороте налево не уступил дорогу встречному «Рено». От удара «Рено» перевернулся.

В больницу попали ехавшие в «Рено» люди: 51-летний мужчина, 41-летняя женщина и мальчики 8 и 10 лет.

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