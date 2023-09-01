В Калужской области четыре человека пострадали в перевернувшемся «Рено»

Днем в пятницу, 1 сентября, на дороге Калуга – Малоярославец в Малоярославецком районе столкнулись легковые автомобили «Лексус» и «Рено». Фото с места аварии опубликовало ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, пострадали четыре человека, которые находились в перевернувшемся «Рено». В больницу доставили мужчину, женщину и двоих детей – 9 и 10 лет.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

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