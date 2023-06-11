В Калужской области отменили фестиваль «Мото-Малоярославец»

Фестиваль «Мото-Малоярославец» переносится на 2024 год. Об этом в воскресенье, 11 июня, сообщили организаторы мероприятия.

- Дорогие наши друзья, - сказали координаторы. - К сожалению, фестиваль мы вынуждены перенести на следующий год! Мы понимали, что была большая вероятность отмены фестиваля из-за обстановки в стране, поэтому не делали официальных анонсов до полной ясности. Встретимся в следующем году на том же месте! Всем мира и любви!

В 2023 году фестивалю исполнилось бы 30 лет.

Последний его участники встречались в 2017 года. На одной площадке пять лет назад собрались музыкальные группы и мото-шоу. Соревнования проходили не только на земле, но и в воздухе.

Предположительно, окончательное решение организаторы приняли после утреннего падения очередного беспилотника в соседнем районе.

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