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Появилось видео с места крушения БПЛА в деревне Стрелковка

Фото правительства Калужской области Видео телеграм-канала MASH
Опубликовано: 11.06.2023 10:46 0 2635
Появилось видео с места крушения БПЛА в деревне Стрелковка

Кадры из деревни Стрелковка в Калужской области, куда утром в воскресенье, 11 июня, рухнул БПЛА, опубликовал телеграм-канал MASH.

Как рассказал глава администрации Жуковского района Анатолий Суярко, всё произошло в районе четырёх часов.

- В результате падения в двух домах выбило окна, - сообщил Суярко. - Видимо, взрывной волной. Обломки упали на землю. Сейчас их изучают специалисты.

Местные жители здесь и там снова рассказывают, что их напугали громкие звуки:

- В четыре утра слышен был взрыв в деревне Болотская Жуковского района, - написала в комментариях к посту губернатора Натали.

- Проснулась от этого в 3:56. Аж окна затряслись, - рассказала Эмма Таганская под постом Владислава Шапши.

- Тоже слышала, грохнуло хорошо, сама испугалась, - написала там же Галина Базарова.

- В Жуковском районе сейчас идёт Обнинский молодёжный туристический слёт. Народу тьма, - в соцсетях написала наша читательница Анна Алешникова.

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Фото правительства Калужской области Видео телеграм-канала MASH
Опубликовано: 11.06.2023 10:46 0 2635
Тэги: бпла беспилотник чп
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