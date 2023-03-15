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Виновник аварии на газопроводе в Калужской области рассказал о причинах ЧП

Екатерина Гололобова
Опубликовано: 15.03.2023 12:20 0 292
Виновник аварии на газопроводе в Калужской области рассказал о причинах ЧП

Ранее мы писали о повреждении газопровода в Малоярославецком районе. Появились новые подробности этого ЧП.

Во вторник, 14 марта, вечером дорожная организация проводила очистку полосы отвода. 
Рабочий зацепил ковшом экскаватора и прорвал трубу высокого давления газопровода. 

Около 200 домов в деревне Подполково и СНТ «Приозерье» остались без газа. 

- Здесь поставили трубу, хотели сделать площадку, - рассказал водитель экскаватора. - Я не копал, я просто отодвинул жижу и зацепил. Сильно пошел газ, мне пришлось отъехать, чтобы пожара не было. 30 лет работаю - такое в первый раз. 

На место происшествия выехали власти и прокуратура. Было установлено, что работы осуществлялись без разрешения. В связи с этим правоохранительные органы проведут проверку. 

После прорыва всю ночь здесь делали котлован. Сегодня в 8 утра прибыла ремонтная бригада. 

- Сейчас идут восстановительные работы, - отметил глава районной администрации Малоярославецкого района. - Приблизительно к 14 часам мы уже сделаем пуск газа. Отработаем оперативно. Я думаю, даже побыстрее восстановим. 

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Екатерина Гололобова
Опубликовано: 15.03.2023 12:20 0 292
Тэги: общество происшествие жкх
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