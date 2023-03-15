Жители райцентра Калужской области остались без газа

Во вторник, 14 марта, в Малоярославецком районе во время проведения ремонтных работ экскаватор повредил газопровод. Об этом сообщили в правительстве Калужской области.

Без газоснабжения остались дома в деревне Подполково и СНТ «Приозерье».

В настоящий момент проведены все необходимые земельные работы. Сформирована ремонтная бригада для скорейшего выезда на место.

Районная прокуратура организовала проверку, по результатам которой будут приняты дальнейшие меры реагирования.

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