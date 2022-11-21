Следователи выясняют обстоятельства гибели рыбака в Калужской области

Ранее мы писали о происшествии на пруду рядом с деревней Дорохино. О подробностях гибели мужчины сообщили в понедельник, 21 ноября, в Следственном комитете.



Жители деревни в субботу, 19 ноября, днем заметили у водоема пустую машину и лежащие рядом с ней вещи. Неподалеку они увидели прорубь. Предположив, что рыбак мог утонуть, они позвонили в полицию.



На место выехали сотрудники МЧС, которые впоследствии обнаружили тело. Погибшим оказался житель села Недельное Малоярославецкого района. Ему было 56 лет. Мужчина увлекался рыбалкой.



Расследование продолжается.

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