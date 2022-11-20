В Калужской области из пруда достали труп мужчины
В субботу, 19 ноября, в Малоярославецком водоеме нашли тело. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по Калужской области.
Около пяти вечера со дна пруда недалеко от деревни Дорохино водолазы подняли тело мужчины.
В поисках участвовали десять человек, была задействована специализированная техника.
Сотрудникам полиции предстоит выяснить причину и обстоятельства смерти погибшего.
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