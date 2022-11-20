В Калужской области из пруда достали труп мужчины

В субботу, 19 ноября, в Малоярославецком водоеме нашли тело. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по Калужской области.

Около пяти вечера со дна пруда недалеко от деревни Дорохино водолазы подняли тело мужчины.

В поисках участвовали десять человек, была задействована специализированная техника.

Сотрудникам полиции предстоит выяснить причину и обстоятельства смерти погибшего.

Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.