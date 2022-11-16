Кирилл Кабанов заступился за учительницу из Калужской области, первоклашки которой раскрасили флаг ЛГБТ

Сегодня мы уже сообщали о том, что депутат Государственной думы Александр Хинштейн высказался по поводу ситуации в малоярославецкой школе №1. Там, в понедельник, 14 ноября, в рамках урока «Разговоры о важном» учительница дала первоклашкам задание разукрасить флаг ЛГБТ в честь Дня толерантности.

Свое мнение по этому вопросу сегодня высказал и член СПЧ Кирилл Кабанов. По его словам, обвинять учительницу особенно не в чем.

- Это вопрос к Минпросвещения и министру, которые пытаются «креативить», запуская всякие придумки без доступного разъяснения исполнителям, как их нужно реализовывать, - считает Кабанов. - Думаю, не это имел в виду президент, говоря про традиционные культурные ценности.

Он также отметил, что в Калужской области с этой ситуацией разберутся и обязательно исправят чужие ошибки.

- Но кто разберется с безответственными федеральными «генераторами идей»? – задается вопросом Кабанов.

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