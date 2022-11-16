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Депутат Госдумы обсудил с калужским губернатором ситуацию с рисунком флага ЛГБТ в школе

Диана Коршикова
Опубликовано: 16.11.2022 09:57 1 388
Депутат Госдумы обсудил с калужским губернатором ситуацию с рисунком флага ЛГБТ в школе

Новость о раскрашивании флага ЛГБТ в малоярославецкой школе добралась и до депутата Госдумы Александра Хинштейна – о ситуации ему сообщили подписчики его телеграм-канала.

По словам Хинштейна, он уже связался с губернатором Калужской области Владиславом Шапшой, сейчас проводится проверка.

- Слава Богу, этот случай в регионе — единственный и не факт, кстати, что учительница-пенсионерка из Малоярославецкого района понимала, вообще, чего она распечатывала из интернета. В провинции, в отличие от мегаполисов, не так хорошо разбираются в сортах (соответствующий контексту смайлик – прим.ред), - сказал народный избранник.

А вот что касается Дня толерантности, который проводился в рамках урока «Разговоры о важном», то, как считает Хинштейн, это не лучшая идея. 

- Буду предлагать руководству Минпроса, как минимум, заменить это название. В современной коннотации — «толерантность» имеет совершенно конкретный и не лучший смысл, - подчеркнул депутат.

 

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Диана Коршикова
Опубликовано: 16.11.2022 09:57 1 388
Тэги: малоярославец образование
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