Автомобилистов просят помочь с поиском 64-летней женщины в Калужской области
Как мы уже рассказывали, в городе Кременки Жуковского района 27 октября пропала Алла Банных.
У женщины могут наблюдаться провалы в памяти.
Волонтеры «ЛизаАлерт Калуга» 30 октября попросили помощи у автомобилистов, которые проезжали по маршрутам Кремёнки - Серпухов и Кременки - Высокиничи 27 октября с 13:00 до 00:00.
- Очень просим вас просмотреть записи с регистраторов или предоставить нам для просмотра, - говорится в сообщении «ЛизаАлерт». - Возможно, именно вы поможете найти Аллу Сергеевну.
Обращаться можно по телефонам 8(800)700-54-52 или 89038104077.
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