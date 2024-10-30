Автомобилистов просят помочь с поиском 64-летней женщины в Калужской области

Как мы уже рассказывали, в городе Кременки Жуковского района 27 октября пропала Алла Банных.

У женщины могут наблюдаться провалы в памяти.

Волонтеры «ЛизаАлерт Калуга» 30 октября попросили помощи у автомобилистов, которые проезжали по маршрутам Кремёнки - Серпухов и Кременки - Высокиничи 27 октября с 13:00 до 00:00.

- Очень просим вас просмотреть записи с регистраторов или предоставить нам для просмотра, - говорится в сообщении «ЛизаАлерт». - Возможно, именно вы поможете найти Аллу Сергеевну.

Обращаться можно по телефонам 8(800)700-54-52 или 89038104077.

Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.